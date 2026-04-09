Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК вынес решение по Евсееву за нецензурные слова во время интервью после матча 23-го тура

Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за использование нецензурных слов в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

«В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении РФС.

Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча.

Махачкалинское «Динамо» после 23 туров набрало 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда 12 апреля сыграет на выезде с московским «Локомотивом».

Материалы по теме
Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после игры «Динамо» Мх — «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android