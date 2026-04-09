40-летний Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов
40-летний вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.
В матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2) немецкий голкипер совершил девять сейвов, что является его лучшим результатом в плей-офф турнира с 2017 года. В этой встрече вратарь покрыл дистанцию в 5,3 км.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41' 0:2 Кейн – 46' 1:2 Мбаппе – 74'
В голосовании Нойер опередил голкипера «Арсенала» Давида Райю, проведшего «сухой» матч со «Спортингом» (0:1), нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, отметившегося голом в игре с «Ливерпулем» (2:0) и форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с забитым мячом в ворота «Барселоны» (0:2).
