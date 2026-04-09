40-летний Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов

40-летний вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер признан игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2) немецкий голкипер совершил девять сейвов, что является его лучшим результатом в плей-офф турнира с 2017 года. В этой встрече вратарь покрыл дистанцию в 5,3 км.

В голосовании Нойер опередил голкипера «Арсенала» Давида Райю, проведшего «сухой» матч со «Спортингом» (0:1), нападающего «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию, отметившегося голом в игре с «Ливерпулем» (2:0) и форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса с забитым мячом в ворота «Барселоны» (0:2).

Материалы по теме Мануэль Нойер высказался на тему возможного продления контракта с «Баварией»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: