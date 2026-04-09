Агент Энцо Фернандеса рассказал о примирении игрока с «Челси»

Агент Хавьер Пасторе, представляющий интересы полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, рассказал о примирении игрока с лондонским клубом. Ранее футболист был отстранён от двух матчей «синих».

«Мы с «Челси» на одной волне. Вчера мы помирились. На самом деле никаких проблем не было. Мы всё прояснили. Его заявление было сделано без всякого намерения создать проблемы в «Челси». Он капитан, один из лидеров команды, и в этом сезоне он показывает свою лучшую форму на поле», — приводит слова Пасторе журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, аргентинский полузащитник был отстранён от игр «Челси» после того, как он заявил, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в мадридском «Реале».

В текущем сезоне Энцо Фернандес принял участие в 46 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и шестью результативными передачами.