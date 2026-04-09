«Реал» готов заплатить € 165 млн за Олисе, Переса впечатлила игра вингера в ЛЧ — Фальк

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заинтересован в покупке крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе грядущим летом. Намерение главы «сливочных» укрепила игра французского вингера в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить € 160-165 млн за трансфер 24-летнего вингера. При этом подчёркивается, что немецкий гранд не желает продавать Олисе даже за € 200 млн. «Бавария» намерена предложить нападающему новый контракт.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

