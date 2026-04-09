Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» готов заплатить € 165 млн за Олисе, Переса впечатлила игра вингера в ЛЧ — Фальк

Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заинтересован в покупке крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе грядущим летом. Намерение главы «сливочных» укрепила игра французского вингера в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2). Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

По информации источника, «Королевский клуб» готов заплатить € 160-165 млн за трансфер 24-летнего вингера. При этом подчёркивается, что немецкий гранд не желает продавать Олисе даже за € 200 млн. «Бавария» намерена предложить нападающему новый контракт.

В нынешнем сезоне Олисе принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 29 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме
«Медийный цирк». Руммениге прокомментировал слухи о возможном уходе Олисе из «Баварии»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android