«Погода в Москве ужаснулась». Мостовой — о победе красно-белых над «Зенитом» в Кубке

«Погода в Москве ужаснулась». Мостовой — о победе красно-белых над «Зенитом» в Кубке
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о победе красно-белых над «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:0, 7:6 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Вот вам и «Спартак». То, о чём говорил. Обыгрывай «Локомотив» и с хорошим настроением в Питер. Всем нам на удовольствие ещё и в Питере обыграли «Зенит». «Спартак» выиграл, и погода в Москве ужаснулась. Такое ощущение, что они с собой забрали погоду из Питера. «Спартак» молодцы!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

В финальном матче Пути регионов московский «Спартак» встретится с ЦСКА 6 мая. Действующим победителем турнира является ЦСКА, который в прошлогоднем финале победил «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).

