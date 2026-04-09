Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Стал известен лучший вратарь нынешнего сезона РПЛ по проценту отражённых ударов

Телеграм-канал «РУСТАТ» назвал лучшего вратаря нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги по проценту отражённых ударов. Им стал голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско, игрок балтийцев отбивает 85% ударов в створ ворот.

Второе место по этому показателю занял Денис Адамов из «Зенита», отразивший 81% ударов. У футболиста сине-бело-голубых 11 пропущенных голов при xG соперника 19,9. В тройку также вошёл капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. У вратаря армейцев 73% отражённых ударов и 22 пропущенных при xG соперника 33,35.

В нынешнем сезоне Максим Бориско провёл 23 матча в чемпионате России, пропустив 11 мячей при xG соперника 30,68. При этом 14 раз голкипер отыграл «на ноль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

