Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Канищев: Дуран не собирается задерживаться в «Зените» — заработает и поедет назад

Канищев: Дуран не собирается задерживаться в «Зените» — заработает и поедет назад
Комментарии

Российский экс-футболист Александр Канищев высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Джоне Дуране.

«В клубах работает селекционный отдел. Перед тем как игрока приглашают в команду, всё обсуждают с тренерским штабом. У Дурана была странная репутация. Когда руководство берёт на себя риск за такие деньги, это их ответственность. Видно, что Дуран не собирается задерживаться в «Зените». Он вышел прогуляться за прекрасные деньги. Никакой борьбы, страсти или желания. Никто не может его заставить приносить пользу.

Так радовался, когда забил пенальти «Спартаку», будто это был финал чемпионата мира. Это рядовой матч! А это всё, что он может. Дуран не готов, да и не надо ему. Полгода поиграет, заработает и поедет благополучно назад», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

