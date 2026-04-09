TT: «Реал» и «Ливерпуль» рассматривают вариант с обменом Камавинга на Мак Аллистера

Посредники работают над сделкой по обмену полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга на полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, мерсисайдцы «давно восхищаются» Камавинга, а его окружение рассматривает вариант с переходом футболиста в другой клуб. В свою очередь, «сливочные» провели «серьёзную подготовительную работу по изучению аргентинца». В «Реале» считают, что по своим качествам Мак Аллистер похож на бывшего полузащитника команды Луку Модрича.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Мак Аллистера составляет € 80 млн, а Камавинга — € 50 млн.

