Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Спартак» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Локомотив» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 200 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.

После 23 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 44 очка и располагается на третьей строчке.

