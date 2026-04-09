«Спартак» оштрафован на 200 тыс. рублей по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать московский «Спартак» на 200 тыс. рублей по итогам матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые победили «Локомотив» (2:1).

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 200 000 рублей», — говорится в сообщении РФС.

После 23 матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 41 очко и занимает шестое место в турнирной таблице. «Локомотив» заработал 44 очка и располагается на третьей строчке.