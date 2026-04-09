«Ювентус» продлит контракт со Спаллетти до 2028 года — Джанлука Ди Марцио

«Ювентус» продлит контракт нынешнего главного тренера туринской команды Лучано Спаллетти до 2028 года. Зарплата итальянского специалиста составит € 6 млн в год. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Спаллетти возглавил «Ювентус» 30 октября 2025 года. Под его руководством туринская команда провела 31 матч, одержала 17 побед, потерпела шесть поражений и восемь раз сыграла вничью. Действующее трудовое соглашение 67-летнего специалиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

На данный момент «Ювентус» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет одно очко.