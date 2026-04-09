Джон Дуран пробежал меньше голкипера Латышонка в кубковом матче «Зенита» со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран пробежал меньше вратаря сине-бело-голубых Евгения Латышонка в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:0, 6:7 пен.), сообщает РУСТАТ.

За 61 минуту на поле форвард пробежал 5,9 км, а голкипер – 6,3 км. Дуран показал худший результат по этому показателю среди всех футболистов «Зенита», которые вышли в основном составе. Нападающий ни разу не пробил в створ, не сделал ни одной обводки и выиграл всего 13% единоборств.

Действующим победителем турнира является ЦСКА, который в прошлогоднем финале победил «Ростов» (0:0, 4:3 пен.).