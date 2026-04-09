Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
«В нашей республике так нельзя». В «Динамо» Мх отреагировали на штраф Евсееву от КДК РФС

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) оштрафовать главного тренера бело-голубых Вадима Евсеева на 100 тыс. рублей за использование нецензурных слов в интервью после матча.

«Штраф 100 тысяч — не страшно, найдутся. Но не в деньгах в дело, а в том, что так вести себя нельзя, особенно в нашей республике. У нас к этому относятся жёстче, чем в центральной России, где я провёл три десятка лет. Но решение принимала Москва (смеётся). Наверное, правильное наказание. Закон должен быть один для всех. Штрафовали Карпина, значит, надо и Евсеева.

В клубе с Вадимом был разговор, всё-таки относимся к нему уважительно. Мы вообще относимся к тренерам с уважением, до сих пор ни одного сами не сняли — уходили либо сами, либо по окончании контракта», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

