Ямаль обратился к болельщикам «Барселоны» после поражения в матче с «Атлетико»
Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» со счётом 0:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
«Это ещё не конец, кулес. Мы выложимся на полную во втором матче. Всегда вместе», — написал Ямаль.
Во встрече с «матрасниками» 18-летний нападающий отыграл всё время встречи. Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Ямаль принял участие в девяти матчах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.
Ответный матч между «Барселоной» и «Атлетико» пройдёт 14 апреля в Мадриде.
