Ямаль обратился к болельщикам «Барселоны» после поражения в матче с «Атлетико»

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» со счётом 0:2.

«Это ещё не конец, кулес. Мы выложимся на полную во втором матче. Всегда вместе», — написал Ямаль.

Во встрече с «матрасниками» 18-летний нападающий отыграл всё время встречи. Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Ямаль принял участие в девяти матчах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Ответный матч между «Барселоной» и «Атлетико» пройдёт 14 апреля в Мадриде.

