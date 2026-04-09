Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сёмин: в противостоянии «Барселоны» и «Атлетико» в ЛЧ ещё ничего не закончилось

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о противостоянии «Барселоны» и мадридского «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«У «Барселоны» было много изменений. В матче с «Атлетико» не было ключевых игроков. Играли два равных клуба. «Атлетико» тоже великолепная команда. Они не могут все игры проигрывать. «Атлетико» до этого проиграл два матча в чемпионате, а в матче с «Барселоной» удача была на их стороне. Удаление игрока «Барселоны» было необязательным.

Я думаю, что в этом противостоянии ещё ничего не закончилось. Через неделю будет ответный матч. «Атлетико» рано праздновать. Такая ситуация была и в предыдущих матчах, когда «Барселона» отыгрывала два мяча — это не много для каталонцев», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ответный матч команды проведут 14 апреля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

