Сёмин: в противостоянии «Барселоны» и «Атлетико» в ЛЧ ещё ничего не закончилось

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о противостоянии «Барселоны» и мадридского «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«У «Барселоны» было много изменений. В матче с «Атлетико» не было ключевых игроков. Играли два равных клуба. «Атлетико» тоже великолепная команда. Они не могут все игры проигрывать. «Атлетико» до этого проиграл два матча в чемпионате, а в матче с «Барселоной» удача была на их стороне. Удаление игрока «Барселоны» было необязательным.

Я думаю, что в этом противостоянии ещё ничего не закончилось. Через неделю будет ответный матч. «Атлетико» рано праздновать. Такая ситуация была и в предыдущих матчах, когда «Барселона» отыгрывала два мяча — это не много для каталонцев», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ответный матч команды проведут 14 апреля на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.