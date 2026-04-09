Евсеев заплатит 8333 рубля за каждое нецензурное слово в интервью после игры с «Балтикой»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев заплатит 8333 рубля за каждое нецензурное слово, сказанное им в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).

Ранее сообщалось, что контрольно-дисциплинарного комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение. Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча.

Махачкалинское «Динамо» после 23 туров набрало 22 очка и занимает 12‑е место в турнирной таблице. В ближайшем матче команда 12 апреля сыграет на выезде с московским «Локомотивом».