Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Ашраф Хакими поддержал решение КАФ о техническом поражении Сенегала в матче с Марокко

Футболист «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими высказался о решении Конфедерации африканского футбола засчитать техническое поражение национальной команде Сенегала в финале Кубка Африки.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 3
Т
Марокко
1:0 Гейе – 94'     1:1     1:2     1:3    

«Я не горжусь тем образом, который мы создали в ситуации с полотенцами (марокканские болбои пытались забрать полотенце вратаря Сенегала Эдуарда Менди во время матча. – Прим. «Чемпионата»). Несмотря на это, наша команда показала хорошую игру на турнире. Мы уважали соперника, уважали турнир.

Мы надеемся, что решение [CAS] будет принято на благо футбола и Африки. Надеюсь, мы победим – потому что мы этого заслуживаем и потому что нельзя вот так уходить с поля [как сделал Сенегал]», – приводит слова Хакими Marca.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 в дополнительное время. Позже спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Сенегала на данное решение.

