«Смотрел на Месси». Альварес высказался о голе со штрафного в ворота «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал гол со штрафного в ворота «Барселоны» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, где «матрасники» победили со счётом 2:0.

«Я несколько раз пересматривал гол Месси в ворота «Ливерпуля» [в мае 2019 года] здесь [на «Камп Ноу»], но не был до конца уверен, что он полетит именно в этот угол. Но как только бьёшь по мячу, ты понимаешь это, и даже до удара я уже был в этом уверен», — приводит слова Альвареса ESPN.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Альварес принял участие в 12 матчах, в которых отметился девятью голами и четырьмя ассистами.

