Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Смотрел на Месси». Альварес высказался о голе со штрафного в ворота «Барселоны»

Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал гол со штрафного в ворота «Барселоны» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, где «матрасники» победили со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Я несколько раз пересматривал гол Месси в ворота «Ливерпуля» [в мае 2019 года] здесь [на «Камп Ноу»], но не был до конца уверен, что он полетит именно в этот угол. Но как только бьёшь по мячу, ты понимаешь это, и даже до удара я уже был в этом уверен», — приводит слова Альвареса ESPN.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Альварес принял участие в 12 матчах, в которых отметился девятью голами и четырьмя ассистами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android