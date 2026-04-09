«Смотрел на Месси». Альварес высказался о голе со штрафного в ворота «Барселоны»
Поделиться
Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прокомментировал гол со штрафного в ворота «Барселоны» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, где «матрасники» победили со счётом 2:0.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
«Я несколько раз пересматривал гол Месси в ворота «Ливерпуля» [в мае 2019 года] здесь [на «Камп Ноу»], но не был до конца уверен, что он полетит именно в этот угол. Но как только бьёшь по мячу, ты понимаешь это, и даже до удара я уже был в этом уверен», — приводит слова Альвареса ESPN.
Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Альварес принял участие в 12 матчах, в которых отметился девятью голами и четырьмя ассистами.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
19:15
-
19:03
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:06
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:46
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:32
-
17:26
-
17:22
-
17:20
-
17:18
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
17:01
-
16:55
-
16:51
-
16:50
-
16:48
-
16:45