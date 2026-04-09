Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Кварацхелия становился игроком матча во всех трёх встречах плей-офф ЛЧ в этом сезоне

Кварацхелия становился игроком матча во всех трёх встречах плей-офф ЛЧ в этом сезоне
Фланговый нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Таким образом, грузинский вингер становился игроком матча во всех трёх встречах плей-офф ЛЧ в нынешнем сезоне.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

Ранее Кварацхелия признавался лучшим в обоих встречах с «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала европейского турнира. За три матча нападающий набрал 4+1 по «гол+пас».

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Грузии составляет € 90 млн.

Второй матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» состоится 14 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

