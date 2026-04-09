Главная Футбол Новости

Ямаль, Кварацхелия, Нойер — в команде недели Лиги чемпионов

Ямаль, Кварацхелия, Нойер — в команде недели Лиги чемпионов
Комментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своей странице в социальной сети X представил символическую команду из лучших футболистов нынешней недели Лиги чемпионов.

Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники: Йосип Станишич («Бавария»), Маркиньос («ПСЖ»), Робен Ле Норман («Атлетико» Мадрид), Максимилиано Араухо («Спортинг»).

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Кай Хаверц («Арсенал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Материалы по теме
Ямаль обратился к болельщикам «Барселоны» после поражения в матче с «Атлетико»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

