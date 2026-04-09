Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жаль, что в Премьер-лиге не так». Защитник «Ливерпуля» — о переносе матчей «ПСЖ» в Лиге 1

Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о переносе матчей «ПСЖ» в Лиге 1 после первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов между командами (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Дуэ – 11'     2:0 Кварацхелия – 65'    

«Это уже второй раз подряд, в прошлом году было то же самое. Жаль, что в Премьер-лиге не так, сейчас всё совсем по-другому. В каком-то смысле я рад за них, потому что это им на пользу. Лига помогает им чего-то добиться в Лиге чемпионов. Надеюсь, Премьер-лига поступит так же в будущем, а может, и в этом сезоне, для команд, играющих в Лиге чемпионов», — приводит слова Конате RMC Sport.

Матч «ПСЖ» с «Лансом» в 29-м туре французской Лиги 1 был перенесён на май по просьбе парижского клуба для подготовки к ответной встрече с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Защитник «Ливерпуля» Конате: когда мы выиграем трофей, люди забудут о наших неудачах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android