«Жаль, что в Премьер-лиге не так». Защитник «Ливерпуля» — о переносе матчей «ПСЖ» в Лиге 1

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о переносе матчей «ПСЖ» в Лиге 1 после первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов между командами (0:2).

«Это уже второй раз подряд, в прошлом году было то же самое. Жаль, что в Премьер-лиге не так, сейчас всё совсем по-другому. В каком-то смысле я рад за них, потому что это им на пользу. Лига помогает им чего-то добиться в Лиге чемпионов. Надеюсь, Премьер-лига поступит так же в будущем, а может, и в этом сезоне, для команд, играющих в Лиге чемпионов», — приводит слова Конате RMC Sport.

Матч «ПСЖ» с «Лансом» в 29-м туре французской Лиги 1 был перенесён на май по просьбе парижского клуба для подготовки к ответной встрече с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.