Быстров: даже с лишними 20 килограммами я могу пробежать не меньше, чем Дуран

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Джона Дурана в матче полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с красно-белыми. В этой встрече «Спартак» победил в серии пенальти со счётом 7:6. Дуран вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
08 апреля 2026, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
6 : 7
Спартак М
Москва

«Сложно комментировать то, что продемонстрировал Дуран в матче со «Спартаком». Так и я могу походить по футбольному полю. Даже в своём нынешнем состоянии с лишними 20 килограммами по сравнению с периодом моей игровой карьеры у меня тоже получится пробежать не меньше, чем колумбиец. Но он, будучи действующим игроком, наверное, должен как-то больше двигаться. Вот, например, его соотечественник Джон Кордоба бежит вне зависимости от того, уставший он или нет. А футболисты петербургского клуба говорят, что будут выкладываться, однако пока мы этого не видим», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

