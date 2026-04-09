Сёмин: у «Спартака» и ЦСКА равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, кто является фаворитом в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Армейцы сыграют с красно-белыми 6 мая.

«Между «Спартаком» и ЦСКА всегда были хорошие игры, по напряжению, по мотивации — это самое важное. В Кубке у всех равные шансы выйти в Суперфинал. Перед матчем с «Зенитом» многие говорили, что у «Спартака» меньше шансов на победу, а оказалось наоборот. Поэтому шансы на проход в следующую стадию совершенно одинаковые у «Спартака» и ЦСКА», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.