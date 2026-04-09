Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: у «Спартака» и ЦСКА равные шансы на выход в Суперфинал Кубка России

Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, кто является фаворитом в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА. Армейцы сыграют с красно-белыми 6 мая.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Между «Спартаком» и ЦСКА всегда были хорошие игры, по напряжению, по мотивации — это самое важное. В Кубке у всех равные шансы выйти в Суперфинал. Перед матчем с «Зенитом» многие говорили, что у «Спартака» меньше шансов на победу, а оказалось наоборот. Поэтому шансы на проход в следующую стадию совершенно одинаковые у «Спартака» и ЦСКА», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android