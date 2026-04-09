Защитник «Реала» Асенсио одной фразой ответил на вопрос о непопадании в состав команды

Защитник «Реала» Рауль Асенсио ответил на вопрос о непопадании в состав «сливочных» в последних матчах.

«Вам стоит спросить Арбелоа», — приводит слова Асенсио журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Последний раз футболист выходил на поле 7 марта в игре 27-го тура испанской Ла Лиги, в которой «Реал» одержал победу над «Сельтой» (2:1). Асенсио отыграл полный матч.

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 30 матчах за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2031 года.