Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Салах и ван Дейк могут перейти в «Галатасарай» летом — A Spor

Салах и ван Дейк могут перейти в «Галатасарай» летом — A Spor
Комментарии

«Галатасарай» планирует начать работу по подписанию футболистов «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка грядущим летом. Об этом сообщает A Spor.

Напомним, ранее 33-летний Салах объявил об уходе из английского клуба по окончании сезона. Контракт 34-летнего ван Дейка рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, с целью снизить трансферные издержки турецкий гранд может включить в сделку 28-летнего крайнего защитника Роланда Шаллаи, выступающего за сборную Венгрии. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android