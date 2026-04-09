Салах и ван Дейк могут перейти в «Галатасарай» летом — A Spor

«Галатасарай» планирует начать работу по подписанию футболистов «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка грядущим летом. Об этом сообщает A Spor.

Напомним, ранее 33-летний Салах объявил об уходе из английского клуба по окончании сезона. Контракт 34-летнего ван Дейка рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, с целью снизить трансферные издержки турецкий гранд может включить в сделку 28-летнего крайнего защитника Роланда Шаллаи, выступающего за сборную Венгрии. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами.

