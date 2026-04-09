Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борьба продолжается». Сперцян — о предстоящей игре «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

«Борьба продолжается». Сперцян — о предстоящей игре «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ
Комментарии

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о ничьей с московским «Динамо» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0), а также о предстоящей встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С москвичами ещё встретимся на домашней арене! Поддержка была отличная, спасибо нашим болельщикам. А уже в воскресенье ждёт Санкт-Петербург, борьба продолжается», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 23 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.

Игра между командами пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android