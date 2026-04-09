«Борьба продолжается». Сперцян — о предстоящей игре «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о ничьей с московским «Динамо» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0), а также о предстоящей встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
«С москвичами ещё встретимся на домашней арене! Поддержка была отличная, спасибо нашим болельщикам. А уже в воскресенье ждёт Санкт-Петербург, борьба продолжается», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.
После 23 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.
Игра между командами пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена».
