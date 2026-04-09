«Борьба продолжается». Сперцян — о предстоящей игре «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о ничьей с московским «Динамо» в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0), а также о предстоящей встрече 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«С москвичами ещё встретимся на домашней арене! Поддержка была отличная, спасибо нашим болельщикам. А уже в воскресенье ждёт Санкт-Петербург, борьба продолжается», — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

После 23 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 52 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Зенит» заработал 51 очко и располагается на второй строчке.

Игра между командами пройдёт 12 апреля на стадионе «Газпром Арена».