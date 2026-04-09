Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Мбаппе — 2-й, Ямаль — 4-й
В связи со скорым завершением нынешнего сезона портал Goal обновил рейтинг претендентов на выигрыш «Золотого мяча» — 2026.
Фаворитом в голосовании является нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На втором месте расположился форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров вингер «Баварии» Майкл Олисе.
Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:
- Гарри Кейн («Бавария»).
- Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
- Майкл Олисе («Бавария»).
- Ламин Ямаль («Барселона»).
- Луис Диас («Бавария»).
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
- Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид).
- Деклан Райс («Арсенал»).
- Витинья («ПСЖ»).
- Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).
