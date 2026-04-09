Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Мбаппе — 2-й, Ямаль — 4-й

Кейн — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal, Мбаппе — 2-й, Ямаль — 4-й
В связи со скорым завершением нынешнего сезона портал Goal обновил рейтинг претендентов на выигрыш «Золотого мяча» — 2026.

Фаворитом в голосовании является нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На втором месте расположился форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Замыкает тройку лидеров вингер «Баварии» Майкл Олисе.

Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2026 по версии Goal:

  1. Гарри Кейн («Бавария»).
  2. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид).
  3. Майкл Олисе («Бавария»).
  4. Ламин Ямаль («Барселона»).
  5. Луис Диас («Бавария»).
  6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
  7. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид).
  8. Деклан Райс («Арсенал»).
  9. Витинья («ПСЖ»).
  10. Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).
Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
