Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Алисон Бекер согласился перейти из «Ливерпуля» в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport

Алисон Бекер согласился перейти из «Ливерпуля» в «Ювентус» — La Gazzetta dello Sport
Вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алисон Бекер дал согласие на переход в «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, контакты туринского клуба с представителями голкипера оказались позитивными. В итальянской команде надеются на удачное завершение сделки, так как руководство намерено заменить нынешнего вратаря «зебр» Микеле Ди Грегорио. Помимо этого, Алисон поможет команде претендовать на чемпионство в следующем сезоне.

«Ювентус» также следит за ситуацией вокруг полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы и нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, чьи контракты истекают летом нынешнего года. Активная работа на трансферном рынке должна начаться после переподписания контракта с главным тренером Лучано Спаллетти.

В нынешнем сезоне Алисон Бекер провёл 34 матча за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов и 13 раз сыграл «на ноль». По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего голкипера составляет € 17 млн.

