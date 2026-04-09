Бубнов объяснил поведение Евсеева во время интервью после матча «Динамо» Мх — «Балтика»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).
«Махачкала здорово сыграла, характер проявила. Но как так можно? Защитник берёт и бьёт в этого Хиля, от него отскакивает, тот выходит один. В принципе, я думаю, это и спровоцировало такое поведение Евсеева, когда матерщина пошла. Потому что если бы они выиграли, то матерщины бы не было. А они должны были выиграть», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение.
