Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Бубнов объяснил поведение Евсеева во время интервью после матча «Динамо» Мх — «Балтика»

Футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил поведение главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева в интервью после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с калининградской «Балтикой» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

«Махачкала здорово сыграла, характер проявила. Но как так можно? Защитник берёт и бьёт в этого Хиля, от него отскакивает, тот выходит один. В принципе, я думаю, это и спровоцировало такое поведение Евсеева, когда матерщина пошла. Потому что если бы они выиграли, то матерщины бы не было. А они должны были выиграть», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Вадим Евсеев произнёс 12 нецензурных слов за 37 секунд во время интервью после матча. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение оштрафовать специалиста на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение.

Материалы по теме
Евсеев выругался 12 раз за 37 секунд во время интервью после игры «Динамо» Мх — «Балтика»
