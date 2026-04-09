Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Власти Румынии объявили, что стадион в Бухаресте будет назван в честь Мирчи Луческу

Комментарии

Министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою объявил, что строящийся стадион «Динамо» в Бухаресте будет назван в честь Мирчи Луческу. Об этом сообщает издание Adevărul. Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии ушёл из жизни 7 апреля.

По информации издания, новая арена «Динамо» Бухарест, строительство которого планируется закончить в 2026 году, будет названа стадионом «Динамо имени Мирчи Луческу». Отметим, что известный специалист выступал за этот клуб с 1963 по 1977 год, проведя за команду более 250 матчей.

Луческу является самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов и сборных. Вместе со своими командами он завоевал 35 трофеев, только Хосеп Гвардиола (40) и Алекс Фергюсон (49) выиграли больше.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android