Власти Румынии объявили, что стадион в Бухаресте будет назван в честь Мирчи Луческу

Министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою объявил, что строящийся стадион «Динамо» в Бухаресте будет назван в честь Мирчи Луческу. Об этом сообщает издание Adevărul. Бывший главный тренер «Зенита», «Шахтёра» и сборной Румынии ушёл из жизни 7 апреля.

По информации издания, новая арена «Динамо» Бухарест, строительство которого планируется закончить в 2026 году, будет названа стадионом «Динамо имени Мирчи Луческу». Отметим, что известный специалист выступал за этот клуб с 1963 по 1977 год, проведя за команду более 250 матчей.

Луческу является самым возрастным тренером в истории Лиги чемпионов и сборных. Вместе со своими командами он завоевал 35 трофеев, только Хосеп Гвардиола (40) и Алекс Фергюсон (49) выиграли больше.