Семь футболистов, а также Талалаев пропустят 24-й тур РПЛ

Нападающий «Акрона» Ифет Джаковац, форвард «Ростова» Егор Голенков, полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа, нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв пропустят 24-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов, полузащитник «Краснодара» Александр Черников и полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва не примут участия в играх 24-го тура из-за красных карточек.

Также ещё на два матча распространяется дисквалификация главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. КДК РФС отстранил специалиста на четыре игры по итогам встречи с ЦСКА в 21-м туре. Тренер вратарей красно-синих Дмитрий Крамаренко пропустит один матч из-за перебора жёлтых карточек.

Материалы по теме Бубнов выбрал сильнейшего тренера между Талалаевым, Слуцким и Карпиным

