ЦСКА направит 50% от билетной выручки с матча с «Сочи» пострадавшим в Дагестане
Поделиться
Московский ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о поддержке жителей Дагестана, которые пострадали от наводнения.
«ПФК ЦСКА присоединяется к поддержке жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Весной Дагестан накрыла стихия, к масштабу которой никто не был готов. Клуб направит 50% от билетной выручки с матча с «Сочи» пострадавшим людям», — написано в сообщении красно-синих.
Матч ЦСКА с «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ состоится 12 апреля. Эта игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. После 23 туров соревнования красно-синие занимают пятое место.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
20:47
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
19:03
-
19:00
-
19:00
-
18:51
-
18:41
-
18:40
-
18:34
-
18:27
-
18:20
-
18:16
-
18:10
-
18:06
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:46