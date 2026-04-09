ЦСКА направит 50% от билетной выручки с матча с «Сочи» пострадавшим в Дагестане

Московский ЦСКА в телеграм-канале проинформировал о поддержке жителей Дагестана, которые пострадали от наводнения.

«ПФК ЦСКА присоединяется к поддержке жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Весной Дагестан накрыла стихия, к масштабу которой никто не был готов. Клуб направит 50% от билетной выручки с матча с «Сочи» пострадавшим людям», — написано в сообщении красно-синих.

Матч ЦСКА с «Сочи» в 24-м туре Мир РПЛ состоится 12 апреля. Эта игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. После 23 туров соревнования красно-синие занимают пятое место.

