Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдвин ван дер Сар восхитился выступлением Мануэля Нойера в матче с «Реалом»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился эмоциями от игры голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1). Вратарь мюнхенцев сделал девять сейвов и был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Матч во вторник напомнил мне игру Лиги чемпионов против талантливого Мануэля Нойера в 2011 году, когда мне самому было 40. Впечатляющее выступление, видеть, как он делает то же самое вчера вечером, но спустя 15 лет!» – написал ван дер Сар в своём аккаунте в социальной сети X.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.

Материалы по теме
«Бавария» впервые за 25 лет обыграла «Реал» на «Бернабеу»
