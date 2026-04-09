Эдвин ван дер Сар восхитился выступлением Мануэля Нойера в матче с «Реалом»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар поделился эмоциями от игры голкипера «Баварии» Мануэля Нойера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (2:1). Вратарь мюнхенцев сделал девять сейвов и был признан игроком недели в Лиге чемпионов.

«Матч во вторник напомнил мне игру Лиги чемпионов против талантливого Мануэля Нойера в 2011 году, когда мне самому было 40. Впечатляющее выступление, видеть, как он делает то же самое вчера вечером, но спустя 15 лет!» – написал ван дер Сар в своём аккаунте в социальной сети X.

Второй матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии 1/8 финала соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Манчестер Сити» со счётом 5:1. На аналогичном этапе состязания мюнхенцы по сумме двух матчей разгромили «Аталанту» со счётом 10:2.