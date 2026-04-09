Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Он больше профессионал, чем Вендел». Бубнов — о Мойзесе и ситуации с Челестини

«Он больше профессионал, чем Вендел». Бубнов — о Мойзесе и ситуации с Челестини
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о защитнике ЦСКА Мойзесе и ситуации между футболистом и главным тренером армейцев Фабио Челестини.

«Он больше профессионал, чем Вендел. Сейчас это ему может пойти на пользу в том смысле, что он немного отдохнёт и чуть-чуть провентилирует ситуацию. В первую очередь конфликтную ситуацию должен разрешать тренер, а не игрок. Если ситуацию запустить, то она может необратимой стать. Это уже ошибка тренера. И сейчас если Челестини встанет в позу, то это будет большая проблема для руководства», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Ранее бразилец вернулся к тренировкам с командой после отстранения из-за конфликта с главным тренером Фабио Челестини. 1 апреля представители клуба сообщили, что Мойзес извинился перед швейцарским специалистом и присоединился к команде. Однако игрок остался в запасе на матч 23-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    
Материалы по теме
Бубнов объяснил поведение Евсеева во время интервью после матча «Динамо» Мх — «Балтика»
