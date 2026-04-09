Левандовски разочарован заменой в перерыве проигранного матча с «Атлетико» — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски остался недоволен решением главного тренера Ханс-Дитера Флика заменить его в перерыве матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, польский форвард был разочарован заменой в важной игре и тем, что после этого на нём сосредоточится внимание футбольного сообщества. Подчёркивается, что во встрече с «Атлетико» у Левандовского не было проблем со здоровьем, и он считает, что смог бы помочь команде во втором тайме.

Напомним, на 44-й минуте красную карточку получил защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Помимо Левандовского, в перерыве заменили полузащитника Педри.

