Левандовски разочарован заменой в перерыве проигранного матча с «Атлетико» — Sport.es
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски остался недоволен решением главного тренера Ханс-Дитера Флика заменить его в перерыве матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2). Об этом сообщает Sport.es.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45' 0:2 Сёрлот – 70'
Удаления: Кубарси – 44' / нет
По информации источника, польский форвард был разочарован заменой в важной игре и тем, что после этого на нём сосредоточится внимание футбольного сообщества. Подчёркивается, что во встрече с «Атлетико» у Левандовского не было проблем со здоровьем, и он считает, что смог бы помочь команде во втором тайме.
Напомним, на 44-й минуте красную карточку получил защитник «Барселоны» Пау Кубарси. Помимо Левандовского, в перерыве заменили полузащитника Педри.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
