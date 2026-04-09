«Болонья» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встретятся «Болонья» (Италия) и «Астон Вилла» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья). В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер (Швейцария). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Болонья»: Равалья, Лукуми, Хеггем, Миранда, Мариу, Побега, Фройлер, Фергюсон, Роу, Бернардески, Кастро.

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Буэндия, Уоткинс.

Ответный матч состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

На стадии 1/8 финала соревнования «Болонья» по сумме двух встреч победила «Рому» со счётом 5:4. На аналогичном этапе «Астон Вилла» по сумме двух матчей обыграла «Лилль» — 3:0.