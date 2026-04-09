В «Уфе» отреагировали на информацию об интересе «Краснодара» к нападающему Ортису

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к 26-летнему нападающему Дилану Ортису.

«Думаю, что здесь уместно обращаться не к нам, а к «Краснодару». Это желание клуба — кого они хотят купить. В данный момент никаких контактов с «Краснодаром» не происходит. Переход Ортиса в другие клубы возможен с учётом того, что он хороший нападающий. Интерес к нему возможен», — сказал Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Metaratings сообщил, что «Краснодар» рассматривает Ортиса в качестве альтернативы для Джона Кордобы, который может быть продан летом.

