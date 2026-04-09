Головин пропустит матч «Монако» с «Парижем» из-за травмы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не включён в заявку команды на матч 29-го тура Лиги 1 с «Парижем», который состоится 10 апреля.

Как сообщает портал Nice Matin, хавбек пропустит грядущую встречу чемпионата Франции из-за дискомфорта в приводящей мышце правого бедра. При этом подчёркивается, что Головин принял участие в сегодняшней тренировке.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

