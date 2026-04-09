Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
ФИФА назвала судей, которые отработают на ЧМ-2026. Среди них бригада из Узбекистана

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) огласила список арбитров, которые отработают на чемпионате мира 2026 года. На турнире будут судить 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов, представляющие шесть конфедераций и 50 ассоциаций-членов ФИФА. Отметим, что на ЧМ поедет бригада судей из Узбекистана — Ильгиз Танташев, Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина рассказал о том, как проходил отбор.

«Выбранные судьи — лучшие в мире. Они были частью более широкого пула арбитров, который был сформирован и отслеживался в течение последних трёх лет. Они посещали семинары и работали на турнирах ФИФА. Кроме того, их работа на внутренних и международных матчах регулярно оценивалась. Выбранные судьи получали и будут продолжать получать всестороннюю поддержку от наших тренеров по физической подготовке и медицинского персонала, включая физиотерапевтов и специалиста по психическому здоровью. Наша цель — обеспечить их оптимальное физическое и психическое состояние по прибытии в Майами 31 мая», – приводит слова Коллины ФИФА.

Чемпионат мира 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

