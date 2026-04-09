Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может подать протест в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико» в ЛЧ

Комментарии

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что клуб собирается подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на судейство арбитра Иштвана Ковача в первом матче с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 45'     0:2 Сёрлот – 70'    
Удаления: Кубарси – 44' / нет

«Невероятно, что сегодня, при всех технических, технологических и электронных ресурсах, которыми мы располагаем, особенно в отношении VAR, невероятным образом не был назначен такой очевидный пенальти, независимо от того, было это сделано намеренно или нет. Я удивлён, потому что все это видели. Речь идёт не о трёх очках, а о титуле в таком турнире, как Лига чемпионов. И мы не можем забыть, что нечто подобное произошло с нами в Кубке Испании на стадионе клуба «Атлетико». Мы должны это осудить, потому что иначе не будет никакого улучшения. Все совершают ошибки, но сейчас они происходят слишком часто, и мы не можем это игнорировать. Как клуб мы внутри рассматриваем возможность публикации протеста», — приводит слова Юсте Mundo Deportivo.

На 54-й минуте игры защитник мадридской команды Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр не отреагировал на эту ситуацию и не стал назначать пенальти.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android