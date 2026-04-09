«Барселона» может подать протест в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико» в ЛЧ

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что клуб собирается подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на судейство арбитра Иштвана Ковача в первом матче с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

«Невероятно, что сегодня, при всех технических, технологических и электронных ресурсах, которыми мы располагаем, особенно в отношении VAR, невероятным образом не был назначен такой очевидный пенальти, независимо от того, было это сделано намеренно или нет. Я удивлён, потому что все это видели. Речь идёт не о трёх очках, а о титуле в таком турнире, как Лига чемпионов. И мы не можем забыть, что нечто подобное произошло с нами в Кубке Испании на стадионе клуба «Атлетико». Мы должны это осудить, потому что иначе не будет никакого улучшения. Все совершают ошибки, но сейчас они происходят слишком часто, и мы не можем это игнорировать. Как клуб мы внутри рассматриваем возможность публикации протеста», — приводит слова Юсте Mundo Deportivo.

На 54-й минуте игры защитник мадридской команды Марк Пубиль во вратарской рукой коснулся мяча, который ему передал вратарь Хуан Муссо. Главный арбитр не отреагировал на эту ситуацию и не стал назначать пенальти.