Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Российские арбитры не примут участия в чемпионате мира — 2026

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) на своём сайте огласила список арбитров, которые отработают на чемпионате мира 2026 года. Судьи из России не примут участия в турнире.

На ЧМ-2026 будут судить 52 главных арбитра, 88 ассистентов и 30 видеоассистентов, представляющие шесть конфедераций и 50 ассоциаций-членов ФИФА. Отметим, что на турнир поедет бригада судей из Узбекистана — Ильгиз Танташев, Андрей Цапенко и Тимур Гайнуллин.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Материалы по теме
ФИФА планирует внести изменения в ряд правил на чемпионате мира 2026 года
Истории
ФИФА планирует внести изменения в ряд правил на чемпионате мира 2026 года
