«Барселона» подала жалобу в УЕФА по поводу решений арбитра и VAR в матче с «Атлетико»

«Барселона» на официальном сайте объявила, что подала жалобу в УЕФА относительно решений арбитра и VAR в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (0:2).

«Сегодня юридический отдел клуба подал официальную жалобу в УЕФА в связи с событиями, произошедшими в первом матче четвертьфинала ЛЧ с «Атлетико». Клуб считает, что судейство противоречило действующим правилам, что непосредственно повлияло на ход игры и её результат.

Жалоба касается конкретного эпизода. На 54-й минуте матча, после того как игра была корректно возобновлена, футболист соперника взял мяч рукой в штрафной площади, но соответствующий пенальти не был назначен. «Барселона» считает, что это решение, наряду с серьёзным бездействием VAR, представляет собой существенную ошибку. В связи с этим клуб запросил начало расследования, доступ к разговору судей и, в случае необходимости, официальное признание ошибок и принятие соответствующих мер.

В этом же ключе «Барселона» считает, что это не первый случай, когда в последних розыгрышах Лиги чемпионов непонятные судейские решения нанесли серьёзный ущерб команде, создав явное неравенство и лишив её возможности соревноваться с другими клубами на равных условиях», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: