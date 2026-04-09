«Никогда в жизни его не переплюнет». Бубнов сравнил Акинфеева и Сафонова

Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«У Акинфеева классная карьера, суперкарьера. Он, как говорится, и в ЦСКА след оставил, и в российском футболе. В этом плане о такой карьере только мечтать. Даже Сафонов, по тем показателям, которые у Акинфеева есть за один клуб, никогда в жизни его не переплюнет. Их даже в этом смысле сравнивать не надо. Хотя Сафонов из-за того, что он в «ПСЖ», имеет больше европейских трофеев. Но у Сафонова никогда не будет трофеев на уровне сборной. И больше того, Акинфеев очень многое сделал для сборной. Сафоновым будут восхищаться, но у Акинфеева другая история, другая песня», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».