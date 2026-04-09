«Думал, что эмоции улягутся, но нет». Дивеев — о матче «Зенита» со «Спартаком» в Кубке

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором его команда уступила московскому «Спартаку» (0:0, 6:7 пен.).
«Я думал, что на следующий день эмоции немного улягутся, но нет. До сих пор какое-то полное опустошение. Но в футболе бывают и такие моменты. Поддерживаем с парнями Моста [Андрея Мостового] и особенно Даню Кондакова. Этот удар выдержим вместе. Будем сильнее», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
Вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой и полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков не смогли реализовать свои попытки в послематчевой серии пенальти.