«Локомотив» проведёт акцию в поддержку жителей Дагестана в день матча с «Динамо» Мх

Московский «Локомотив» проведёт акцию в поддержку жителей Дагестана, пострадавших от наводнения. Все деньги, заработанные в клубном магазине железнодорожников в день матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо», будут переданы на благотворительность.

«Сильные ливневые дожди, обрушившиеся на Дагестан в последние недели, привели к разрушительным последствиям. Из-за обильных осадков по всей республике повреждены дороги и мосты; произошли камнепады и сходы селей; реки вышли из берегов, вызвав наводнения; повреждения получили несколько тысяч домов. Самое ужасное, что в этой беде пострадали местные жители и животные. Часть людей удалось эвакуировать, с остальными без устали работают спасатели, доставляя продукты и предметы первой необходимости.

Многочисленные и всевозможные меры для поддержки народа Дагестана сейчас принимаются по всей России, люди стараются оказывать посильную помощь. Футбольный клуб «Локомотив» не остался в стороне и принял решение провести свою акцию для поддержки региона. 12 апреля 2026 г. — в день матча с махачкалинским «Динамо» — выручка от продажи любых товаров в клубном магазине «Локомотива» пойдёт на помощь пострадавшим в результате наводнения в Дагестане.

Таким образом, любой наш болельщик может стать участником акции и сделать доброе дело. Приходите в наш клубный магазин на «РЖД Арене», оформляйте покупки и увеличивайте собранную сумму. Благодарим всех, кто откликнется.

Также перед стартом матча игроки обеих команд выйдут в футболках в поддержку Республики Дагестан, чтобы привлечь дополнительное внимание к этой ситуации. С бедой мы можем справиться только все вместе.

Дагестан, мы с тобой», – сообщает официальный сайт «Локомотива».