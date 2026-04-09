Эндрю Робертсон сделал публикацию после объявления об уходе из «Ливерпуля»

Крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон опубликовал сообщение в своём аккаунте в социальной сети после объявления об уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.

«Прощаться с этим клубом и болельщиками будет одной из самых сложных вещей, которых я когда-либо делал. Но для этого, для размышлений и всего, что за этим следует, будет время в мае. А пока что всё как обычно. Я отдам всё, каждый день, вплоть до финального свистка», — написал Робертсон.

Футболист играет за мерсисайдцев с 2017 года. За этот период Робертсон принял участие в 373 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 69 результативными передачами.

Материалы по теме Официально «Ливерпуль» объявил об уходе Эндрю Робертсона по окончании сезона

Топ-5 легенд футбола: