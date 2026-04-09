Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милану» и «Ювентусу» интересен форвард «Арсенала» стоимостью € 30-35 млн — Конур

«Милану» и «Ювентусу» интересен форвард «Арсенала» стоимостью € 30-35 млн — Конур
Комментарии

«Милан» и «Ювентус» проявляют интерес к 29-летнему нападающему «Арсенала» Габриэлу Жезусу. Клубы контактировали с окружением бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, «канониры» будут готовы продать Жезуса за сумму в размере € 30-35 млн. «Арсенал» планирует потратить эти деньги на покупку нового форварда.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android