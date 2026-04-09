«Милану» и «Ювентусу» интересен форвард «Арсенала» стоимостью € 30-35 млн — Конур

«Милан» и «Ювентус» проявляют интерес к 29-летнему нападающему «Арсенала» Габриэлу Жезусу. Клубы контактировали с окружением бразильского футболиста. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, «канониры» будут готовы продать Жезуса за сумму в размере € 30-35 млн. «Арсенал» планирует потратить эти деньги на покупку нового форварда.

В нынешнем сезоне Жезус принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

