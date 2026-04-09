АЕК Николича разгромно проиграл «Райо Вальекано» в 1/4 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Райо Вальекано» (Испания) и «АЕК» (Греция), который возглавляет экс-тренер ЦСКА Марко Николич. Игра проходила на стадионе «Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Бенуа Бастьен (Франция). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Ильяс Ахомаш на второй минуте. В конце первого тайма, на 45+2-й минуте, хавбек Унай Лопес увеличил преимущество «Райо Вальекано». Во втором тайме, на 74-й минуте, нападающий Иси Паласон сделал счёт разгромным, реализовав пенальти.

Второй матч между АЕКом и «Райо Вальекано» состоится 16 апреля. Игра пройдёт на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В прошлогоднем финале английская команда обыграла испанский «Бетис» (4:1).