Помощник Федотова отреагировал на возможное назначение тренера в «Динамо»

Олег Фоменко, являющийся помощником экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал информацию о потенциальном назначении 59-летнего специалиста в московское «Динамо».

– Появились новости, что Федотов отказал «Крыльям Советов» и «Торпедо» и собирается начать переговоры с руководством московского «Динамо» после окончания сезона. Обсуждали ли с ним это?

– Тяжело говорить на эту тему. Я не в курсе. Мы постоянно общаемся, но на эту не говорили. Не поднимали эти вопросы в разговоре. Мы не против вернуться к работе, но вопрос точно не ко мне. Вернуться к работе мы всегда готовы. Отдыхать уже устали, — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Последним местом работы Федотова был ЦСКА, который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. На текущий момент «Динамо» тренирует Ролан Гусев.

