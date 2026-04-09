Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Помощник Федотова отреагировал на возможное назначение тренера в «Динамо»

Комментарии

Олег Фоменко, являющийся помощником экс-тренера ЦСКА Владимира Федотова, прокомментировал информацию о потенциальном назначении 59-летнего специалиста в московское «Динамо».

– Появились новости, что Федотов отказал «Крыльям Советов» и «Торпедо» и собирается начать переговоры с руководством московского «Динамо» после окончания сезона. Обсуждали ли с ним это?
– Тяжело говорить на эту тему. Я не в курсе. Мы постоянно общаемся, но на эту не говорили. Не поднимали эти вопросы в разговоре. Мы не против вернуться к работе, но вопрос точно не ко мне. Вернуться к работе мы всегда готовы. Отдыхать уже устали, — приводит слова Фоменко «Матч ТВ».

Последним местом работы Федотова был ЦСКА, который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством красно-синие выиграли Фонбет Кубок России. На текущий момент «Динамо» тренирует Ролан Гусев.

Материалы по теме
«Это большая ошибка». Гурцкая объяснил, почему «Рубин» отказался от назначения Федотова

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android