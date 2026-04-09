Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силву на два ближайших матча Мир Российской Премьер-Лиги.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста РФК «Ахмат» г. Грозный Исмаэла Силву на два матча РПЛ», — говорится в сообщении РФС.

Таким образом, футболист пропустит матчи своей команды с «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

Исмаэл Силва получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте в матче 23-го тура с «Краснодаром» (0:1). Футболист локтем попал в ухо нападающему краснодарского клуба Хуану Боселли.