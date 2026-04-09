Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва дисквалифицирован на два матча РПЛ
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силву на два ближайших матча Мир Российской Премьер-Лиги.
«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста РФК «Ахмат» г. Грозный Исмаэла Силву на два матча РПЛ», — говорится в сообщении РФС.
Таким образом, футболист пропустит матчи своей команды с «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».
Исмаэл Силва получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте в матче 23-го тура с «Краснодаром» (0:1). Футболист локтем попал в ухо нападающему краснодарского клуба Хуану Боселли.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'
Комментарии
- 9 апреля 2026
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:00
-
21:51
-
21:46
-
21:42
-
21:34
-
21:34
-
21:22
-
21:19
-
21:12
-
21:01
-
20:50
-
20:47
-
20:40
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:32
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
20:00
-
19:57
-
19:55
-
19:46
-
19:43
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
19:03
-
19:03
-
19:00