Болонья — Астон Вилла. Прямая трансляция
Полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва дисквалифицирован на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ахмата» Исмаэла Силву на два ближайших матча Мир Российской Премьер-Лиги.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста РФК «Ахмат» г. Грозный Исмаэла Силву на два матча РПЛ», — говорится в сообщении РФС.

Таким образом, футболист пропустит матчи своей команды с «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

Исмаэл Силва получил прямую красную карточку на 90+4-й минуте в матче 23-го тура с «Краснодаром» (0:1). Футболист локтем попал в ухо нападающему краснодарского клуба Хуану Боселли.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'
Материалы по теме
КДК вынес решение по Евсееву за нецензурные слова во время интервью после матча 23-го тура
