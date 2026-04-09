«Шахтёр» — «АЗ Алкмар»: Педриньо вывел хозяев вперёд на 72-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречаются «Шахтёр» (Украина) и «АЗ Алкмар» (Нидерланды). Игра проходит на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступает Ник Уолш из Шотландии. Счёт в матче 1:0 в пользу «Шахтёра».

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо на 72-й минуте.

В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.

Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.