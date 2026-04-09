«Шахтёр» — «АЗ Алкмар»: Педриньо вывел хозяев вперёд на 72-й минуте
В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречаются «Шахтёр» (Украина) и «АЗ Алкмар» (Нидерланды). Игра проходит на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» (Краков, Польша). В качестве главного арбитра выступает Ник Уолш из Шотландии. Счёт в матче 1:0 в пользу «Шахтёра».
Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2026, четверг. 22:00 МСК
3 : 0
1:0 Педриньо – 72' 2:0 Алисон – 81' 3:0 Алисон – 83'
Первый мяч во встрече забил полузащитник «Шахтёра» Педриньо на 72-й минуте.
В предыдущем раунде турнира «Шахтёр» по сумме двух матчей переиграл польский «Лех», а «АЗ Алкмар» победил «Спарту» из Чехии.
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси». В финале прошлого розыгрыша соревнования команда разгромила испанский «Бетис» со счётом 4:1.
Комментарии
